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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب: إدراج «حسم» على قوائم الإرهاب صفعة قوية للإخوان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:15 م
سامي فتحي سوس، عضو
سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب
أشرف لاشين
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أشاد سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، القيادي بحزب مستقبل وطن، بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية إدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية وفقًا للقسم 219 من قانون الهجرة والجنسية.

ووصف سوس، في بيان الأربعاء، القرار الأمريكي بـ "الصفعة القوية" لجماعة الإخوان وجميع الجهات التابعه لها، معتبرًا أن القرار بداية لتقييد جماعة الإخوان الإرهابية على المستوى الدولي وإضعاف جميع الكيانات الإرهابية.

أكد عضو النواب أن مصر حاربت منذ عدة سنوات هذه التنظيمات بمفردها ونيابة عن جميع الدول خاصة وأن هذه التنظيمات تضرب استقرار وأمن الدول، لافتًا إلى تورط حركة "حسم" في الكثير من العمليات المسلحة في الداخل المصري، وأن هذا القرار سيساند دور الدولة المصرية في مكافحة التطرف.

وتعجّب القيادي بمستقبل وطن من عدم إدراج الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان في قوائم الإرهابين حتى الآن ومصادرة ممتلكاتها وأموالها: "الإدارة الأمريكية اعترفت بِشكل صريح بأن "حسم" حركة إرهابية وهي تابعة للجماعة وليست منشقة عنها".

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