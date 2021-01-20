نائب: إدراج «حسم» على قوائم الإرهاب صفعة قوية للإخوان

نائب: إدراج «حسم» على قوائم الإرهاب صفعة قوية للإخوان
الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:15 م
أشرف لاشينطباعة
أشاد سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، القيادي بحزب مستقبل وطن، بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية إدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية وفقًا للقسم 219 من قانون الهجرة والجنسية.
ووصف سوس، في بيان الأربعاء، القرار الأمريكي بـ "الصفعة القوية" لجماعة الإخوان وجميع الجهات التابعه لها، معتبرًا أن القرار بداية لتقييد جماعة الإخوان الإرهابية على المستوى الدولي وإضعاف جميع الكيانات الإرهابية.
أكد عضو النواب أن مصر حاربت منذ عدة سنوات هذه التنظيمات بمفردها ونيابة عن جميع الدول خاصة وأن هذه التنظيمات تضرب استقرار وأمن الدول، لافتًا إلى تورط حركة "حسم" في الكثير من العمليات المسلحة في الداخل المصري، وأن هذا القرار سيساند دور الدولة المصرية في مكافحة التطرف.
وتعجّب القيادي بمستقبل وطن من عدم إدراج الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان في قوائم الإرهابين حتى الآن ومصادرة ممتلكاتها وأموالها: "الإدارة الأمريكية اعترفت بِشكل صريح بأن "حسم" حركة إرهابية وهي تابعة للجماعة وليست منشقة عنها".
ووصف سوس، في بيان الأربعاء، القرار الأمريكي بـ "الصفعة القوية" لجماعة الإخوان وجميع الجهات التابعه لها، معتبرًا أن القرار بداية لتقييد جماعة الإخوان الإرهابية على المستوى الدولي وإضعاف جميع الكيانات الإرهابية.
أكد عضو النواب أن مصر حاربت منذ عدة سنوات هذه التنظيمات بمفردها ونيابة عن جميع الدول خاصة وأن هذه التنظيمات تضرب استقرار وأمن الدول، لافتًا إلى تورط حركة "حسم" في الكثير من العمليات المسلحة في الداخل المصري، وأن هذا القرار سيساند دور الدولة المصرية في مكافحة التطرف.
وتعجّب القيادي بمستقبل وطن من عدم إدراج الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان في قوائم الإرهابين حتى الآن ومصادرة ممتلكاتها وأموالها: "الإدارة الأمريكية اعترفت بِشكل صريح بأن "حسم" حركة إرهابية وهي تابعة للجماعة وليست منشقة عنها".