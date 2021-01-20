برلمانية: إنجاز البنية التحتية للمدارس حمى الطلاب من كورونا

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، أنجز البنية التحتية للمدارس لحماية الطلاب من وباء فيروس كورونا.وتسائلت النائبة حول مكان انعقاد امتحان الصف الأول والثاني والثالث الثانوي، هل سيكون في المدارس أم في المنازل عة طريق التابلت؟، بهدف حسم الشائعات حول هذا الموضوع.ووجهت النائبة تساؤلا لوزير التعليم مضمونة "كيفية التغلب على ضعف الإنترنت في فترة الامتحانات، خاصة في القرى والنجوع وبالأخص شمال سيناء، وكيف يمكن التغلب على غش الطلاب أثناء تأدية الامتحانات فى المنازل عن طريق التابلت؟".