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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحديث منظومة الري والتحول لتطبيق طرق الري الحديث

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:16 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع تنفيذ أعمال تحديث منظومة الري، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أشرف المحمدي، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لتطبيق طرق الري الحديث في الزراعة، ومتابعة حل القضايا المشتركة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، هناك تعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نظم الري الحديثة "الرش، بالتنقيط، تحت السطحي"، وحث المخالفين على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية وآليات تنفيذ المشروع، والفائدة التي تعود على المزارع نتيجة التحول إلى نظم الري الحديثة والمتطورة.

وأكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن المشروع سيسهم في تقليل استخدام مياه الصرف الزراعي وتقليل التلوث وتقليل انبعاث غازات الاحتباس، كما سيسهم في زيادة الإنتاجية ومساحات أراضي جديدة وتحسين كفاءة نقل المياه وتحسين كفاءة النقل الحقلي وعدالة توزيع مياه الري، بالإضافة إلى تقليل العمالة وترشيد استخدام المياه لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، وزيادة إنتاجية المزارع والحصول على أعلى عائد للفدان.

وعلى جانب آخر تفقد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، عددا من الجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل، وفي إطار المتابعة المستمرة للنهوض بالإنتاج الزراعي، ومتابعة الزراعات الشتوية، كما تم المرور على محلات المخصبات والمبيدات، وتم مناقشة الاستعدادات لحملة تحزيم حول زراعات القمح قبل طرد السنابل، وذلك ضد هجمات الفئران، حيث تم تحديد ميعاد الحملة بدايةً من " 31 يناير وحتى 25 فبراير 2021م".

وشدد على تكثيف عمليات المرور والتفتيش من خلال قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وتشكيل لجان مستمرة تقوم بزيارات مفاجئة إلى كافة الجمعيات الزراعية للوقوف على عمليات صرف الأسمدة، والتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول بالقرى والنجوع لمعرفة الشكاوى التي تواجههم والعمل على حلها.

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