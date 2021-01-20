مطربتان تغنيان به.. تفاصيل الحفل الفني لعيد الشرطة 69

ينهي المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة البروفات النهائية لحفل عيد الشرطة الـ 69، بعد عدة أيام من البروفات المستمرة حيث يتولى المهمة الفنية لإخراج الحفل، الذي يقام الاثنين المقبل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.وعلمت "الدستور" أن الفنانة الشابة، هلا رشدي بدأت البروفات لتقديم أغاني بالحفل الجديد، وكذلك المطربة مي فاروق كما سيقدم عدد من العروض الفنية الوطنية أمام الرئيس.وكانت المهمة أسندت للمخرج خالد جلال على غرار الاحتفالات الماضية التي قدمها أيضا، وكان المخرج قد حقق نجاحا وفريقه المسرحي خلال الأيام الماضية في عرض المسرحية الوطنية "الوصية" على خشبة المسرح القومي