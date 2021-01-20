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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:04 ص
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر.

حيث عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "المياه شريان الحياة"، وتحدث شعبان عبدالكريم، الأديب والقاص بنادى أدب الطود عن المياه، موضحًا أهميتها للكائنات الحية، وفي مصر يعتبر نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه، لذلك يلزم الشعوب المطلة علي النيل التعايش السلمى والتعاون الكامل في حق كل دولة من المياه، رغم اختلاف العرق والدين وهذه هي سياسة حكومتنا الحكيمة وهى التعاون وفتح جسور التواصل مع هذه الشعوب، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر ناجى القنسوانى، عضو نادى أدب الطود، وألقى قصيدتى "زائر غير مرغوب فيه، أنا وأنتم إلى أين".

ونظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "أبناؤنا وأسباب النجاح"، وأوضحت ثناء محمد ماهية التفكير وأنه غير محدود ويكون لتحقيق التوازن في كل أمور حياته وامتلاك قرار ثابت، بجانب ذلك قدم نادي التذوق البصري برئاسة د. أحمد جمال عيد محاضرة بعنوان "أنواع الزخارف الإسلامية في الفن المصري القديم"، وتحدثت د. نجوى محمد إسماعيل، مدرس الآثار الإسلامية بكلية الآثار، عن أهم أنواع الزخارف الإسلامية، إلى جانب محاضرة بعنوان "المواطنة وعلاقتها بسلامة المجتمع" وتحدثت د. علا على عن تعريف مصطلح المواطنة والمؤسسات التي من دورها دعم فكرة المواطنة داخل المجتمع ودور الأسرة في المساهمة لترسيخ هذا المصطلح لدى الأبناء والآثار الإيجابية علي الفرد نتيجة تفعيل مبدأ المواطنة داخل المجتمع.

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "أهمية السلام فى تشكيل المستقبل" وأوضح د. النوبى عبدالراضى الحروب والأطماع وسلام الأقوياء وكيف نحقق السلام وثقافة السلام، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "التعصب والتشدد مرض قديم" وتحدث محروس سعد جادالرب عن معني التعصب والتشدد في الرأي، كما أقامت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "حسن الخلق"، وأوضح الشيخ محمود عبدالرحيم حفني صديق، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أن الأديان تدعو إلى المعاملة الطيبة والأخلاق الحسنة، وأن سببًا من أسباب بعثة الأنبياء هو  إرساء قواعد حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ومن فضائل حسن الخلق أنه سبب في تثقيل الميزان ودخول الجنة وزيادة الدرجات في الجنة.

أعد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "أسس فن التمثيل المسرحي القلب"، وأوضح المخرج جمال يونس الصوت أسس وقواعد وتعبير ورد فعل التوقف الذهني وتوقفني توقف عضلي والتمثيل هو تشخيص دور شخصيات من الرجال، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "المشكلات المرتبطة بالإعاقة السمعية" وتحدثت شيماء شوقى عن الآثار النفسية المرتبطة بالصم وتأثيرها على الجوانب المختلفة للطفل وتواصل الأطفال الصم مع بعضهم ومشكلات التواصل مع الآخرين خارج نطاق الأسرة، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر دورى ثقافى فى المعلومات العامة أدارته فاطمة ماهر.

ونظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "التعصب والتشدد مرض قديم" وتحدث العادلي حسان محمد عن التعصب والتشدد بإيجاز وتعريف التعصب والتشدد وتنوع التشدد والتعصب، إلى جانب مناقشة كتاب "الأيام" لعميد الأدب العربي طه حسين، وأوضحت سلوي جودة من هو طه حسين والمناصب والشهادات التي حصل عليها، بينما أعد عرض مسرح عرائس نفذته سلوي جودة والتي أوضحت من خلال العرض مشكلة ألم العيون وهى نتيجة الجلوس علي التليفون والتابلت والتليفزيون والإشعاعات الضارة التي تسببها هذه الأجهزة، بجانب تنفيذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنون تشكيلية رسم بالقلم الرصاص نفذها موهبة من مواهب القصر الطفل هيثم إبراهيم.

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