حبس عاطل تخصص في خطف هواتف المواطنين بالقاهرة

قررت نيابة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة.وردت معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات المتاجر، مفادها أن "ا. ع.ع" 32 سنة، لا يعمل ومقيم دائرة القسم، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف المغافلة.وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات المتاجر من ضبطه.وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، والخطف مترجلا، واعترف بارتكاب 5 حوادث بذات الأسلوب.وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المستولى عليها لدى عملائه "حسني النية"، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.