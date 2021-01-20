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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:10 ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
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شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة تزامنا مع الذروة الصباحية، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

كما شهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وتناشد المرور قائدي المركبات الالتزام بالقواعد المرورية والتزام بالحارة المرورية واتباع رجل المرور والالتزام بالسرعة المكررة وربط حزام الأمان وعدم التحدث في المحمول أثناء القيادة حتى لا تتعرض للمخالفات الرادارات.

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