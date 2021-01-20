رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إجراءات احترازية مشددة في جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد.. اليوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:01 ص
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
طباعة
تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد اليوم الأربعاء، لنقابات "شمال الشرقية – جنوب الشرقية – المنوفية – طنطا – المحلة – كفر الشيخ – مرسى مطروح".

وحددت النقابة تنبيهات مهمة للمحامين الجدد من الضروري الالتزام بها أثناء الجلسة وهي:

– عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

– الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

– الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

– من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

– لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

– إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.

– لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

– الالتزام بالحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر انعقاد الجلسة.

ويترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر – بجوار قسم الأزبكية – رمسيس.

وتقام الجلسة على مجموعتين، الأولى: شمال الشرقية – جنوب الشرقية – المنوفية، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية طنطا – المحلة – كفر الشيخ – مرسى مطروح، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا.

يشار إلى أن النقابة تعقد جلستين آخرتين يومي 24 و27 يناير الجاري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

«قال إن الإسلام ليس دينا».. «الأزهر» يرد على رئيس أساقفة أثينا

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

الصور

image description

فنان يحول أكشاك الكهرباء إلى لوحات بدمياط

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

سفير بيلاروسيا يزور جامعة بني سويف التكنولوجية لبحث التعاون (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 20-1-2021

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

علماء صينيون يطورون علاجًا جينيًا يمكنه تأخير الشيخوخة

خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

رسائل لم تُنشر لمارسيل بروست.. قريبًا عن دار خطوط

«أنا وهم» ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم

«نوستالجيا» يجمع 4 من كبار التشكيليين فى جاليرى ديمى بالزمالك

ندوة حول استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد بالأعلى للثقافة