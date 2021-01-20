إجراءات احترازية مشددة في جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد.. اليوم

تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد اليوم الأربعاء، لنقابات "شمال الشرقية – جنوب الشرقية – المنوفية – طنطا – المحلة – كفر الشيخ – مرسى مطروح".وحددت النقابة تنبيهات مهمة للمحامين الجدد من الضروري الالتزام بها أثناء الجلسة وهي:– عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.– الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.– الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.– من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.– لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.– إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.– لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.– الالتزام بالحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر انعقاد الجلسة.ويترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر – بجوار قسم الأزبكية – رمسيس.وتقام الجلسة على مجموعتين، الأولى: شمال الشرقية – جنوب الشرقية – المنوفية، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية طنطا – المحلة – كفر الشيخ – مرسى مطروح، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا.يشار إلى أن النقابة تعقد جلستين آخرتين يومي 24 و27 يناير الجاري.