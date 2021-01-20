ترامب يستثني مؤسس «ويكليكس» من قرار العفو

كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن استثناء كلا من مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، وكذلك إدوارد سنودن الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، من قائمة العفو التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونشرها البيت الأبيض.فيما ضمت قائمة العفو، 73 شخصا، وتم تخفيف العقوبات بحق 70 آخرين.فيما أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر العفو عن مغنيي الراب ليل واين وكوداك بلاك المدانين بتهم تتعلق بالأسلحة الفيدرالية، فضلا عن ستيف بانون مستشار ترامب السابق، المتهم بالاحتيال في قضية تتعلق بصندوق الجدار الحدودي.