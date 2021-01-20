العالم يترقب لحظات حفل تنصيب بايدن.. تعرف على تفاصيلها

يترقب العالم والأمريكيون خلال ساعات قليلة، حفل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الامريكية.ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية في حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.وفي غضون 5 ساعات فقط من مغادرة دونالد ترمب وعائلته، يجب أن يكون البيت الأبيض جاهزًا لاستقبال جو بايدن وعائلته، وموظفيه.وتنتهي الفترة الرئاسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، منتصف الأربعاء، قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن خلفا له.وعندما يؤدي بايدن اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول الأمريكي، سيكون هناك مشهد حاسم آخر في انتقال السلطة، قيد التنفيذ، بعيدًا عن الرأي العام وعلى بعد ميلين تقريبًا، في البيت الأبيض، حيث تغادر عائلة الرئيس المنتهية ولايته، وموظفوه، وفي غضون ساعات قليلة، يتم نقل العائلة الأولى المغادرة، ويتم تنظيف القصر التنفيذي وتجهيزه للمقيمين الجدد.