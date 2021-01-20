ليبيا.. وفاة 2 من قيادات الأكاديمية البحرية إثر حريق بمخزن للذخيرة بجنزور

أعلنت أكاديمية الدراسات البحرية الليبية، ليل الثلاثاء، وقوع انفجار هز مقرها، ونتج عنه حريق أودى بحياة اثنين من قياداتها على الأقل.وبحسب صفحة أكاديمية الدراسات البحرية، على موقع "فيسبوك"، فقد توفي كل من أمر الأكاديمية البحرية العميد.ب.أحمد أيوب، وأمر الكلية البحرية العميد ب. سالم أبوصلاح، إثر حريق تبعه انفجار هز أركان الأكاديمية.ونعت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، العميد بحري أحمد أيوب، إثر اندلاع حريق في أحد مخازن الذخيرة القديمة في الأكاديمية، وفق ما ذكرته صفحة الناطق الرسمي باسم الأكاديمية.ووفق تقديرات غير رسمية، أسفر الحادث عن وقوع جرحى، تم نقلهم، مع جثامين القتلى إلى مصحة الضياء للخدمات الطبية، بحسب مصادر محلية وشهود عيان.وأعلن رئيس هيئة السلامة الوطنية طرابلس إبراهيم بن شعبان، أن فرق الإطفاء تواصل إطفاء الحريق الذي شب في مخازن الأكاديمية البحرية بالصياد، مشيرا إلى ارسال فرقها لمساندة فرعها بجنزور في إطفاء الحريق.ولم تعلن أية جهة رسمية بعد تفاصيل الحادث.من جانبها، أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، منذ قليل، توجه فرق إطفاء إلى جنزور للمساندة في إخماد الحريق الذي نشب بالأكاديمية البحرية هناك.