منتخب بولندا يحقق فوزا كبيرا على البرازيل 33-23 فى مونديال اليد

حقق منتخب بولندا فوزا كبيرا على منتخب البرازيل بنتيجة 33-23، على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثانية لبطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021".انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب بولندا على نظيره البرازيلي بنتيجة 13-11، وفي الشوط الثاني سيطرت بولندا بشكل كامل على اللقاء واتسع الفارق بشكل كبير، لتنتهي المباراة بفوز بولندا بفارق عشرة أهداف نتيجة 33-23.وحصل أدم موراوسكي حارس مرمى منتخب بولندا على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء الكبير الذي قدمه وتصديه لأكثر من فرصة.وبهذه النتيجة رفع منتخب بولندا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، ليتأهل للدور الرئيسي، بعد الفوز في مباراتين على كل من تونس والبرزيل، والخسارة أمام إسبانيا، بينما تجمد رصيد البرازيل عند نقطتين في المركز الثالث، من التعادل أمام إسبانيا وتونس، والخسارة من بولندا ليتأهل كذلك للدور الرئيسي للمونديال.