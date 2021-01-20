رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تطوير دواء جديد يعالج سرطان الدم النخاعى الحاد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:09 ص
سرطان الدم
سرطان الدم
أ ش أ
طباعة
كشفت دراسة مشتركة أجراها علماء من معهد سانفورد بورنهام بريبيس للاكتشافات الطبية، بالتعاون مع جامعة جلاسكو في سكوتلندا، عن تطوير عقارين فعالين ضد حالات سرطان الدم النخاعي الحاد (AML).

وأظهرت الأبحاث، التي أجريت في هذا الصدد، ونشرت في عدد يناير من مجلة ناتشر للاتصالات الطبية، أن العقارين قادرين على المساهمة بشكل فعال في موت الخلايا السرطانية، فضلًا عن فعاليتهما عند الجمع بينهما ضد حالات سرطان الدم النخاعي الحاد (AML).

ووفقًا للأبحاث تظل فعالية العقارين ضعيفة حال استخدامهما بصورة منفردة.

وقال أستاذ الأورام في معهد سانفورد بورنهام بريبيس للاكتشافات الطبية الدكتور بيتر آدمز: «تظهر دراستنا أن نوعين من الأدوية، مثبطات بروتين (MDM2) ومثبطات بروتين (BET)، يعملان بشكل تآزرى بنشاط كبير لمكافحة سرطان الدم».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المتهمة بحرق ضرتها في أطفيح: «عايشين في شقة واحدة وبغير منها»

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

سفير بيلاروسيا يزور جامعة بني سويف التكنولوجية لبحث التعاون (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون

تطوير دواء جديد يعالج سرطان الدم النخاعى الحاد

ليدى جاجا تصلى فى الكابيتول من أجل السلام خلال تنصيب بايدن

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 20-1-2021

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

رسائل لم تُنشر لمارسيل بروست.. قريبًا عن دار خطوط

«أنا وهم» ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم

«نوستالجيا» يجمع 4 من كبار التشكيليين فى جاليرى ديمى بالزمالك

ندوة حول استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد بالأعلى للثقافة