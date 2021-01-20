تطوير دواء جديد يعالج سرطان الدم النخاعى الحاد

كشفت دراسة مشتركة أجراها علماء من معهد سانفورد بورنهام بريبيس للاكتشافات الطبية، بالتعاون مع جامعة جلاسكو في سكوتلندا، عن تطوير عقارين فعالين ضد حالات سرطان الدم النخاعي الحاد (AML).وأظهرت الأبحاث، التي أجريت في هذا الصدد، ونشرت في عدد يناير من مجلة ناتشر للاتصالات الطبية، أن العقارين قادرين على المساهمة بشكل فعال في موت الخلايا السرطانية، فضلًا عن فعاليتهما عند الجمع بينهما ضد حالات سرطان الدم النخاعي الحاد (AML).ووفقًا للأبحاث تظل فعالية العقارين ضعيفة حال استخدامهما بصورة منفردة.وقال أستاذ الأورام في معهد سانفورد بورنهام بريبيس للاكتشافات الطبية الدكتور بيتر آدمز: «تظهر دراستنا أن نوعين من الأدوية، مثبطات بروتين (MDM2) ومثبطات بروتين (BET)، يعملان بشكل تآزرى بنشاط كبير لمكافحة سرطان الدم».