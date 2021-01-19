التنظيم والإدارة يعلن ضوابط شغل الوظائف المعادلة للقيادات الحكومية

نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، فيديوجراف عبر موقعه الرسمي، يوضح أهم ضوابط وشروط شغل الوظائف المعادلة لأصحاب الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ممن انتهت قرارات شغلهم للوظائف القيادية.وأوضح أن قرار رئيس الجهاز بشأن معايير توصيف وشغل الوظائف رقم 35 لسنة 2019 حدد الوظائف المعادلة التي ينقل عليها شاغل الوظيفة القيادية أو وظيفة الإدارة الإشرافية عند انتهاء شغلها، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لشاغل وظيفة قيادية من المستوى الممتاز ينقل على وظيفة استشاري قطاع أما شاغل وظيفة قيادية من المستوى العالي فينقل على وظيفة استشاري إدارة مركزية.وتابع: أنه بالنسبة لشاغل وظيفة مدير عام يتم نقله عند انتهاء مدة شغل الوظيفة إلى وظيفة استشاري إدارة عامة، ومدير الإدارة يتم نقله إلى وظيفة تكرارية من المستوى الوظيفي الأول "أ".