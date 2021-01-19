براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب أفراد أمن للعمل بمصنع كرتون بدمياط الجديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة، وذلك بأحد مصانع الكرتون، وبراتب 2500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، أفراد أمن، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 057407025، والتواصل مع المدير المسئول شادي البجلاتي، أو التوجه لمقر الشركة في دمياط الجديدة.