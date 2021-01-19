«اللجنة الليبية» تتفق على اعتماد مشروع الدستور لإجراء الانتخابات

اتفق أعضاء اللجنة الدستورية الليبية المنبثقة عن الحوار السياسي، اليوم الثلاثاء، على الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور مع إجراء بعض التعديلات بنظام التصويت.وأوضح أعضاء اللجنة في بيان صادر مساء اليوم خلال اجتماعهم بمدينة الغردقة على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9-11 فبراير ودعوة المفوضية العليا للانتخابات للمشاركة في هذه النقاشات وصولا إلى موعد الاستفتاء وإجراء الانتخابات.وكان رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالأزمة الليبية، أكد في وقت سابق الثلاثاء، أن الأطراف الليبية الموجودة في اجتماع المسار الدستورى في مدينة الغردقة أبدوا رغبتهم في إنهاء الأزمة التي تعانى منها بلادهم.وأكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالأزمة الليبية خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع المسار الدستورى أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية واستغلال هذه الفرصة التاريخية للتوافق على قاعدة دستورية ليبية، موحدة تتيح إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر المقبل لإنهاء الأزمة الليبية.بدورها أثنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز بالجهود المصرية لحلحلة الأزمة الليبية وحرص القيادة المصرية على استقرار ليبيا، مؤكدة ضرورة اتفاق وفدى البرلمان ومجلس الدولة المجتمعين في الغردقة على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظرًا لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.