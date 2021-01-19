بايدن يثني على جهود الحرس الوطني الأمريكي في تأمين مراسم تنصيبه

أثنى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الثلاثاء على جهود الحرس الوطني الأمريكي في تأمين مراسم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.جاء ذلك في خطاب له بولاية ديلاوير قبل سفره إلى العاصمة واشنطن لتولي منصب الرئاسة، نقلته قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم.جدير بالذكر أن خطاب بايدن يأتي قبل ساعات من تنصيبه رسميا في العاصمة واشنطن رئيسا للولايات المتحدة.