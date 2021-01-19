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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الإعلاميين» تعلن توفير فريق طبى متخصص و«ماسكات» مجانية لأعضائها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:10 م
طارق سعدة
طارق سعدة
محمد جعفر
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أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة وفرت كل الإمكانيات والخطوات العلاجية للإعلاميين المصابين بفيروس كورونا بدء بالفحص والتحليل وعمل المسلحة وتوفير فريق طبى متخصص.

وتابع في بيان له: "تم تجديد التعاقد مع كبرى الشركات والمعامل لعمل المسحات والتحليل منزليًا مجانا للأعضاء"، مشيرا إلى أنه فى حالة ثبوت الإصابة لاقدر الله بفيروس كورونا يتم تحديد خطوات العلاج وتوفير البرتوكول العلاجى، الذى حددته وزارة الصحة، كل حسب حالته الصحية ونوع إصابته.

وكشف نقيب الإعلاميين عن توفر النقابة لبروتوكول العلاج مجانًا للزملاء الإعلاميين.

وأضاف طارق سعدة، أنه فى حالة إذا ما كان العضو المصاب حالته الصحية أثناء العلاج يحتاج إلى جلسات أكسجين فإن النقابة توفر أسطوانات الأكسجين مجانًا ممتلئة تصل إلى منزل العضو بمجرد التقرير العلاجى وبطاقة العضوية على تطبيق الواتساب وبالتوازى تستمر المتابعة من الطبيب المعالج للحالة الصحية للعضو المصاب.

وتابع: "أما النواحى الاحترازية فإن النقابة توفر الكمامات والماسكات للأعضاء مجانًا، النقابة تستمر فى القيام بدورها لمواجهة هذا الفيروس اللعين وفى تقديم كل الخدمات والتسهيلات على الزملاء اعضاء النقابة"، مشيرا إلى أن النقابة خصصت الأرقام التالية: 01552890420- 0227934758.


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