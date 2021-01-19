«المسماري»: القيادة العامة ترحب بأي تقارب بين الليبيين

قال الناطق باسم القائد العام الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، إن نجاح المسار العسكري المتمثل في لجنة (5+5) يعتبر درسًا وطنيًا للمسارات الأخرى، مجددًا ترحيب القيادة العامة بأي حوار أو تقارب بين الليبيين، أو تفاهم حقيقي من المجتمع الدولي لحقيقة الأمر في البلاد.وحذر المسماري، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، من أن تكون هناك تلاعبات أو إجراءات غير صحيحة في هذا الملف، تُؤثر في الحرب على الإرهاب والجريمة، مشيرًا إلى استمرار عمليات نقل المرتزقة من تركيا وسوريا إلى ليبيا.