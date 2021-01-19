المفوضية الأوروبية تحذر من 3 سلالات جديدة لكورونا أسرع انتشارا
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:36 م
محمد عمرطباعة
حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، من 3 سلالات جديدة لفيروس كورونا تتفشى بسرعة أسرع من السلالات التي تم اكتشافها.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان مساء اليوم، إنهم حصلوا بالفعل على لقاحات كافية لجميع سكان الاتحاد الأوروبي، والآن يحتاجون إلى تسريع عملية التطعيم.
وشددت المفوضية الأوروبية على أنه لا يوجد تنافس بين الدول على اللقاح بل السباق مع مواجهة كورونا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان مساء اليوم، إنهم حصلوا بالفعل على لقاحات كافية لجميع سكان الاتحاد الأوروبي، والآن يحتاجون إلى تسريع عملية التطعيم.
وشددت المفوضية الأوروبية على أنه لا يوجد تنافس بين الدول على اللقاح بل السباق مع مواجهة كورونا.