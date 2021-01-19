المفوضية الأوروبية تحذر من 3 سلالات جديدة لكورونا أسرع انتشارا

حذرت ‏المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، من 3 سلالات جديدة لفيروس كورونا تتفشى بسرعة أسرع من السلالات التي تم اكتشافها.‏وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان مساء اليوم، إنهم حصلوا بالفعل على لقاحات كافية لجميع سكان الاتحاد الأوروبي، والآن يحتاجون إلى تسريع عملية التطعيم.وشددت ‏المفوضية الأوروبية على أنه لا يوجد تنافس بين الدول على اللقاح بل السباق مع مواجهة كورونا.