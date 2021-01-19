مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم بطولة نور





تفاصيل قصة مسلسل جمال الحريم

ويتناول مسلسل جمال الحريم قصه مرعبه حول الجن والعفاريت وقد انتشرت منه عده مقاطع حوله لتفعل حاله انتشار واسعه بين الجمهور، علي وسائل التواصل الإجتماعي المختلفه، ليظهر حاله نجاح شديده.





مسلسل "جمال الحريم" تدور أحداثه في إطار من الرعب ومأخوذ من قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، ويجسد خالد سليم في المسلسل دور شخص يعاني من عدد من الأزمات، ويبحث عن وظيفة بمساعدة صديقه فتحي الذي يجسده الفنان "محمد صلاح"، وتتطور الأحداث بعد ذلك.







مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم

يعرض المسلسل علي مجموعة قنوات DMC من الأحد فى تمام الساعة 8 مساء على قناة DMC ويعاد الساعة 3 صباحًا، و12.30 ظهرًا، أما على قناة DMC دراما فيعرض الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 2.45 صباحًا، و9 صباحًا، و3.45 مساء.



عدد حلقات مسلسل جمال الحريم

"جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله. يعرض المسلسل علي مجموعة قنوات DMC من الأحد فى تمام الساعة 8 مساء على قناة DMC ويعاد الساعة 3 صباحًا، و12.30 ظهرًا، أما على قناة DMC دراما فيعرض الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 2.45 صباحًا، و9 صباحًا، و3.45 مساء."جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.





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من جانب أخر تقف نور أمام النجم ياسر جلال فى مسلسله الرمضانى المقبل "ضل راجل"، للمرة الثانية بعد مسلسل "رحيم"، وتجسد نور فى هذا العمل دور طبيبة بشرية خلال أحداث المسلسل، وقد انطلق تصوير أول المشاهد منذ أسبوعين، والعمل من المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى. من جانب أخر تقف نور أمام النجم ياسر جلال فى مسلسله الرمضانى المقبل "ضل راجل"، للمرة الثانية بعد مسلسل "رحيم"، وتجسد نور فى هذا العمل دور طبيبة بشرية خلال أحداث المسلسل، وقد انطلق تصوير أول المشاهد منذ أسبوعين، والعمل من المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى.

حققت النجمه نور اللبنانية حالة نجاح كبيرة في مسلسل جمال الحريم، والذي يجد حاله رواج ضخمه بين الجمهور، خاصة على السوشيال ميديا.