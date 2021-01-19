اضبط إشارة تردد قناة cbc دراما الجديد 2021 على النايل سات

تحظى قناة سي بي سي cbc بمشاهدة عالية من جانب الجمهور، لذلك يرغب الكثير من المواطنين بالبحث حول تردد قناة cbc دراما الجديد 2021 على النايل سات، عبر محركات البحث، منذ بداية تغيير تردد القنوات في بداية يناير الجاري مع بداية العام الميلادي الجديد.





تردد قناة cbc دراما الجديد 2021 على النايل سات

وترتفع نسبة البحث عن تردد قناة cbc دراما الجديد 2021 على النايل سات خلال هذه الفترة نظرًا للمسلسلات التي تعرضها ومنها مسلسل ضربة معلم الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، حيث يجد المسلسل إقبالا شديدًا حيث يتم تداول مقاطع فيديو مصورة عبر السوشيال ميديا، ويذكر، أنه تضم المجموعة عدد من القنوات سي بي سي دراما، وسي بي سي إكسترا نيوز، حيث تبث عدد من الرامج التي تهم المواطن البسيط.

تردد قناة cbc دراما الجديد 2021

ويمكن للمشاهد أن يستمع لقناة سي بي سي على التردد التالي:-

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

عامل تصحيح خطأ: 56

كيفية ضبط قناة سي بي سي على التردد الجديد

أتاحت قناة سي بي سي عدة طرق لمن يرغب في متابعة القناة من المواطنين، حيث يستطيع المشاهد متابعة البث المباشر لقناة CBC عن طريق استخدام كاميرا هاتف المحمول الخاص به لرؤية ما تذيعه القناة من خلال مسح الـQR Code، كما يمكنه مشاهدة البث المباشر أيضًا عن طريق رابط القناة على يوتيوب .





ويذكر أن قناة سي بي سي تعرض عدد من الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى البرامج الدينية والترفيهية والرياضية وبرامج الطبخ التي تهم المواطن البسيط وتناقش قضاياه.