إيران تهدد بتفكيك كاميرات المراقبة لوكالة الطاقة الذرية في منشآتها النووية

هددت إيران اليوم الثلاثاء، بتفكيك كاميرات المراقية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية في حال استمرار العقوبات.وقال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إلى أنه سيتم أيضا وقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 21 فبراير المقبل في حال عدم رفع العقوبات عن إيران.وأكد ذو النور أن تعاون طهران مع المفتشين الدوليين سيقتصر على معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي فقط في حال عدم رفع العقوبات عن النفط وتطبيع العلاقات المصرفية مع إيران بحلول 21 فبراير.وقال إن الحكومة الإيرانية ملزمة بتنفيذ القانون، وفي حال امتنعت عن فك كاميرات المراقبة ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي سيتم ملاحقتها قضائيا وفق التشريع البرلماني.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت بوقت سابق الثلاثاء، إن طهران ملتزمة بإنتاج معدن اليورانيوم والوقود المتطور للأغراض السلمية فقط.ولفتت ردا على بيان الترويكا الأوروبية، إلى أن إنتاج معدن اليورانيوم يأتي ضمن تنفيذ قانون برلماني، وأنها ستطلع الوكالة الدولية على تفاصيل إنتاج معدن اليورانيوم بعد الإجراءات الأولية وضمن المدة القانونية التي حددها التشريع البرلماني.