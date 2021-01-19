أكاديميون يحتجون علي قرار أردوغان بتعيين رئيس جامعة (فيديو)

واصل الأكاديميين في جامعة بو غازيتشى احتجاجاتهم، على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعيين مليح بولو رئيسا للجامعة.ولم تمنع العاصفة الثلجية الأكاديميين من مواصلة احتجاجاتهم على مليح بولو، رئيسا للجامعة، وأظهر فيديو مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأكاديميين أثناء وقفتهم الاحتجاجية وسط العاصفة الثلجية.واعتقلت السلطات التركية خلال الأسابيع الماضية، العديد من الطلاب والطالبات على خلفية تلك الاحتجاجات، زاعمة أنهم من الموالين للجماعات المعارضة والتنظيمات الإرهابية.