الحكومة الألمانية احتاجت قروضًا أقل بمقدار 90 مليارًا عما كان مخططًا

احتاجت الحكومة الألمانية الاتحادية إلى ديون أقل بكثير للتعامل مع أزمة كورونا العام الماضي مما كان متاحّا لها.فقد ذكرت مصادر حكومية، اليوم الثلاثاء، أنه وفقًا للختام الأولى للموازنة، حصلت الحكومة على قروض بقيمة 5ر130 مليار يورو؛ أي أقل بمقدار نحو 90 مليار يورو مما كان متاحًا لها.وكان البرلمان الألماني (بوندستاج)، قد وافق في الأصل على ديون بقيمة 217.8 مليار يورو، وأوقف مرتين العمل بمبدأ الحد من الديون بسبب الوضع الخاص الذى فرضته الجائحة.وقد يرجع سبب عدم استغلال هذه الأموال العام الماضي إلى أن جزءًا كبيرً من المساعدات الاقتصادية التي خصصتها الحكومة للشركات في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين يتم دفعها الآن.