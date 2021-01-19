زعيم المعارضة التركية يدعو لاحتجاجات مليونية ضد أردوغان

نقلت صحيفة "سوزجو" التركية، اليوم الثلاثاء، دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو، لعمال خدمة العمارات السكنية في إسطنبول، للخروج في احتجاجات مليونية ضد النظام الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان.وقال كليتشدار أوغلو قوله خلال لقاء نظمه مع عمال الشقق، بمركز إسطنبول صفاكوي الثقافي، اليوم الثلاثاء، لم ترغب المؤسسة السياسية في رؤيتكم. في حين أن ما لا يقل عن مليون شخص يعملون في خدمة ونظافة الشقق في تركيا. ولو صدر صوت من المليون شخص فستهتز تركيا.وأضاف زعيم المعارضة: هل ذهب من يديرون الدولة إلى منزل أي عامل منهم وسألوه عن حالته؟ المؤسسة السياسية لا تريد أن ترى عمال الشقق.وأضاف أنهم يعرفون مشكلة المرابين والسادة في لندن ولا يعرفون مشكلتكم. إنهم موجودون عندما يتعلق الأمر بطلب الأصوات، فهم موجودون، ويريدون أصواتكم لحل مشاكلكم.