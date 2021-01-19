«هزار».. كشف تفاصيل فيديو طفل يدخن «شيشة» بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ضبط مرتكبي واقعة تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل يدخن «الشيشة» بمحافظة سوهاج.كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمنًا قيام أحد الأطفال بتدخين «الشيشة» بنطاق محافظة سوهاج، وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز سوهاج، بتصوير الطفل بناءً على رغبة والد الطفل، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على سبيل الدعابة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.