



رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

حرصا من وزارة الصحة والسكان على راحة ذوي الاحتياجات الخاصة أطلقت موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله حجز مواعيد الكشوفات الطبية والفحوصات الخاصة ومعرفة نتيجة التقرير الطبية المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك لتوفير الوقت والجهد و يستطيعون من خلالها التغلب على إعاقتهم والاندماج مجددا في المجتمع بكافة طوائفه وشغل وظائف حيوية في الدولة.





الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك

تطلب وزارة التضامن الاجتماعي أوراق ميسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على سيارات مجهزة لتخطي حالتهم المرضية معفاة من رسوم الجمارك وهي :-





صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في الحصول على السيارة المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة





بطاقة الخدمات المتكاملة





صورتين شخصيتين





صورة المؤهل الدراسي إن وجد





تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية ونوع الإعاقة





كيفية الاستعلام عن نتائج الكشوفات الطبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

توفيرا الوقت والجهد لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة أتاحت وزارة الصحة والسكان

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021 عن طريق موقع المجالس الطبية المتخصصة الالكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا ) الذي يوفر نتائج الكشوفات الطبية والفحوصات الخاصة بحالة كل مريض عقب كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.





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حظىعلى أعلى نسبة مشاهدة في الآونة الأخيرة عبر محرك البحث العالمي جوجل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا كيفية حجز موعد الكشف الطبي الخاص بالحصول على سيارة مجهزة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة ومعفاة من رسوم الجمارك بموجب نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.