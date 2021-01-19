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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:48 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ المحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط والتي يجري تنفيذها على مساحة 2 فدان وذلك ضمن خطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي بـ 4 محافظات من بينها أسيوط وذلك بناءًا على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلًا لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع. 

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحطة الوسيطة واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على التنفيذ لمعدلات التنفيذ ومراحل العمل بالمشروع والذي سيتم الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا فضلًا عن الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال. 

وأكد محافظ أسيوط إنه جاري تنفيذ 4 محطات انتقالية وسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط فضلًا عن إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة على مساحة 50 فدان بطاقة انتاجية 330 طن في اليوم وذلك وفقًا لأحدث الاساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الاوروبية وإقامة مدفن على مساحة 20 فدان معلنًا دعمه الكامل لعمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي يجرى انشائها بالمراكز لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع وحملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين فضلًا عن تدعيم القطاع بمعدات شفط وإزالة الأتربة من الشوارع لتحديث عمل المنظومة.

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