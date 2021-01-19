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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عامل وسائق سرقا 6 كيلو ذهب من صائغ بالجمالية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:46 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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قررت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل وسائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 6 كيلو مشغولات ذهبية من محل وبيعها لتاجر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محال بيع المشغولات الفضية بمنطقة الصاغة، مفادها قيام شخصين بعرض مشغولات للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقل رجال المباحث إلى المكان، تم ضبط كلا من"إ.س.ا" ومقيم بمنطقة أوسيم في الجيزة و" م. ع.س" يعمل سائق، بحوزتهما حقيبة من المشغولات الفضية بها " 305 خواتم، 150 دبلة، 70 سلسلة، 50 ميدالية، 140 أنسيال، 53 دلاية، 5 سبحة" بإجمالي وزن 6 كيلو تقدر قيمتهم 180 ألف جنية.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من داخل محل مشغولات فضية بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي أصدرت السابق.

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