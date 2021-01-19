رواندا تعيد فرض قيود على الحركة بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعادت رواند فرض قيود على الحركة لمدة 15 يوما على الأقل، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة كيجالي.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب رئيس الوزراء أصدر بيانا مساء أمس الثلاثاء جاء فيه " ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خاصة في مدينة كيجالي يستلزم فرض إجراءات إغلاق".وأوضح البيان أن العاملين في القطاعين الخاص والعام سوف يعملون من المنزل، ماعدا الذين يقومون بتقديم الخدمات الأساسية، في حين سوف يتم إغلاق المؤسسات التعليمية وأماكن العبادة.سوف يتم تقييد التنقل من وإلي العاصمة، وسوف يبقى مطار كيجالي الدولي مفتوحا، كما ستستمر الأنشطة السياحة وفقا لقواعد السلامة الخاصة بتجنب الإصابة بفيروس كورونا.وقد ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في رواند من 14 حالة في الأول من ديسمبر الماضي إلى 277 حالة في 16 يناير الجاري، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية منذ مارس الماضي.