رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رواندا تعيد فرض قيود على الحركة بعد ارتفاع إصابات كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:53 ص
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
طباعة
أعادت رواند فرض قيود على الحركة لمدة 15 يوما على الأقل، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة كيجالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب رئيس الوزراء أصدر بيانا مساء أمس الثلاثاء جاء فيه " ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خاصة في مدينة كيجالي يستلزم فرض إجراءات إغلاق".

وأوضح البيان أن العاملين في القطاعين الخاص والعام سوف يعملون من المنزل، ماعدا الذين يقومون بتقديم الخدمات الأساسية، في حين سوف يتم إغلاق المؤسسات التعليمية وأماكن العبادة.

سوف يتم تقييد التنقل من وإلي العاصمة، وسوف يبقى مطار كيجالي الدولي مفتوحا، كما ستستمر الأنشطة السياحة وفقا لقواعد السلامة الخاصة بتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وقد ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في رواند من 14 حالة في الأول من ديسمبر الماضي إلى 277 حالة في 16 يناير الجاري، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية منذ مارس الماضي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تعرف على حياة نور عمرو دياب

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 بالتفصيل

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

التقاعد المبكر للعاملين مع مرضى كورونا في روسيا

أغلب الألمان يؤيدون تمديد الإغلاق للحد من كورونا

إصابة 18 من العائدين لمساكن الطلبة في ماليزيا بكورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح