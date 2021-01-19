حبس مسؤول بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية بتهمة الفساد

أمر مكتب النائب العام الليبي، بحبس مسؤول جديد في وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بتهم اختلاس وإهدار المال العام، في حلقة جديدة من حلقات تورط مسؤولين كبار بالوفاق في الفساد وفي نهب ميزانيات مؤسسات الدولة.وصدر أمر بإيقاف المراقب المالي لجهاز الإمداد الطبي في وزارة الصحة، بتهمة إحداث الضرر الجسيم بالمال العام واستعمال طرق احتيالية، لينضم إلى عشرات مسؤولي قطاع الصحة الذين تم توقيفهم في قضايا فساد وهدر للمال العام، بحسب العربية.يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على حبس كل من مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، ومساعده ومعهما رئيس قسم العلاج بالداخل، وموظفين آخرين في نفس القسم، بتهمة التقصير في حفظ وصون المال العام.ومنذ أشهر بدأ مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس في تفكيك أخطبوط الفساد في قطاع الصحة، الذي أصبح في ليبيا من أكثر القطاعات استنزافا للمال العام، حيث تم الكشف عن اختفاء ميزانيات ضخمة كانت موجهة لتحسين الوضع الصحي ومواجهة أزمة "كورونا"، ذهبت معظمها إلى جيوب مسؤولين تابعين لحكومة الوفاق.