إيران: لسنا على عجلة بشأن عودة أمريكا للاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء أن بلاده ليست على عجلة بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله أمام مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) اليوم، "إننا سائرون على نهج قائد الثورة الإسلامية"، مضيفا: "لقد أكد القائد في خطابه الأسبوع الماضي إننا لسنا على عجلة بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي".وردا على أسئلة بعض النواب في مجلس الشورى الإسلامي بشأن السياسة الخارجية، قال ظريف إن "القانون الذي أصدره المجلس هو من أجل تنفيذ الاتفاق النووي، لا دفنه".وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "سماحة قائد الثورة أكد أننا لسنا على عجلة لكن متى ما نفذت أمريكا التزاماتها وألغت الحظر عن إيران، يمكنها العودة إلى الاتفاق النووي في إطار 5+1".