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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تلجرام» يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:40 ص
تلجرام
تلجرام
وكالات
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أعلن مؤسس تطبيق "تلجرام" للتراسل بافيل دوروف عن حجب مئات المنشورات تضمنت دعوات للعنف في الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال دوروف إن "فريق مراقبي "تلجرام" بدأ في أوائل يناير بالحصول على مزيد من الرسائل حول النشاط الاجتماعي في الولايات المتحدة".

وأوضح أن الفريق عمل "بحزم" على حجب الحسابات المروجة للعنف، وتم بنتيجة ذلك "حجب مئات الدعوات العلنية للعنف الأسبوع الماضي".

وأشار إلى أن "تلجرام" يرحب بالاحتجاج السلمي والمناقشات، لكن شروط استخدام التطبيق تحظر نشر الدعوات للعنف.

يذكر أن عدد مستخدمي "تلجرام" حول العالم ازداد بشكل غير مسبوق في يناير الجاري بعد قيام المواقع الرائدة للتواصل الاجتماعي بحجب صفحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعديد من أنصاره بعد أن اقتحمت مجموعة من مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وأثارت هذه الخطوة جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية حول العالم بشأن حرية التعبير وقواعد نشر وحذف المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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