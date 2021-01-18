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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

السبت.. استكمال امتحانات الفرقة النهائية بكليات طب الأزهر

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:29 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو الغيط،
إسلام أبو المجد
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أعلن الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، بدء استكمال امتحانات المواد المتبقية لطلاب الفرقة النهائية بكليات الطب بجامعة الأزهر (طلاب وطالبات الفرقة السادسة) يوم السبت المقبل 23 يناير الجاري.
وأوضح عميد كلية الطب أن الطلاب بدأوا اختباراتهم النهائية في شهر ديسمبر 2020م، وكانوا قد قاربوا على الانتهاء منها، ثم جاء قرار تعليق الدراسة المباشرة، والاستمرار في نظام التعليم الإلكتروني، إضافة إلى تعليق جميع أعمال الامتحانات.
وقال أبو الغيط إن قرار استكمال الامتحانات لطلاب وطالبات كليات الطب راعت فيه إدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ مصلحة الطلاب والطالبات بجميع كليات الطب، خاصة أنهم سوف يتسلمون فترة التدريب (الامتياز) الخاصة بهم في بداية شهر مارس المقبل.

وأضاف أبو الغيط أن الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، يتابعان على مدار الساعة ومن خلال التنسيق الدائم والمستمر تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل الحفاظ على صحة هؤلاء الطلاب وسلامتهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ عن طريق رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها؛ سواء في الكلية أو المستشفى.
وناشد عميد كلية الطب جميع الطلاب ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في أثناء الامتحانات.

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