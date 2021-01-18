خالد تاج الدين يكشف آخر تطورات إصابته بكورونا

كشف الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، عن تفاصيل حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» منذ أسبوعين، مشيرًا إلى أنه الآن في مرحلة التعافي.وقال "تاج الدين" في تصريحات لـ"الدستور"، إنه حاليًا في مراحل العزل المنزلي، مشيرًا إلى أنه يحاول الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس، إضافة إلى أنه حاليًا في فترة انسحاب المرض بوجود "كحة خفيفة" على حد تعبيره.وكان قد أصيب عدد كبير من الفنانين والفنانات بفيروس كورونا مؤخرًا من بينهم الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن وكل من المنتج جمال العدل والفنانة يسرا والفنان كريم فهمي والفنان ماجد المصري وابنته؛ وآخرون.