البحرين تدين إطلاق الحوثي مقذوفا على قرية سعودية

أدانت وزارة خارجية البحرين إطلاق ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مقذوفا على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين.

وشددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين- على موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي اليمنية والتي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.