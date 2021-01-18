إسبانيا ترحب بقرار الرئيس الفلسطيني لإجراء الانتخابات

رحبت الحكومة الإسبانية بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وأعربت الحكومة الإسبانية عن ثقتها بأن هذه الانتخابات ستعزز العملية الديمقراطية في فلسطين وشرعية مؤسساتها، التي تدعم إسبانيا تنميتها من خلال برامج التعاون وذلك وفق بيان للسفارة الإسبانية بالقاهرة.

وقالت مدريد إن من شأن الانتخابات التي تُجرى بضمانات كاملة وفقًا للمبادئ الدولية الإسهام في دفع المفاوضات من أجل حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تتعايشان بسلام وأمن.

كما طالبت الحكومة الإسبانية إسرائيل بتسهيل إجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.