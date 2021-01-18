رئيس البرلمان العربي يلتقي الأمين العام المساعد للجامعة العربية

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الإثنين، السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية بجامعة الدول العربية.وأعرب رئيس البرلمان العربي- خلال اللقاء- عن تقديره الكبير للجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقطاعاتها المختلفة وخاصة قطاع الرقابة المالية والإدارية، تحت قيادة أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.من جانبه، عبَّر السفير أحمد خطابي عن تهانيه للعسومي لانتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، معربًا عن تقديره العالي للجهود المُقدَّرة التي يقوم بها للارتقاء بالبرلمان العربي وتفعيل دوره على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية، خدمةً لمصالح الشعوب العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.