باكستان تجيز الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصينى المضاد لكورونا

أعطت السلطات الباكستانية، اليوم الإثنين، الضوء الأخضر للاستخدام الطارئ للقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد.وقالت مصادر- لقناة "جيونيوز" الباكستانية- إن الهيئة المنظمة للدواء في باكستان أجازت الاستخدام الطارئ للقاح الصيني في مختلف أنحاء البلاد، مضيفة أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماعات عقدت في الفترة بين 14 و18 يناير الجاري بعد مراجعة بيانات نتائج اللقاح التي قدمها المعهد الوطني للصحة.كان وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني فؤاد شودري قد أعلن في ديسمبر عام 2020 أن بلاده ستشتري 1.2 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من شركة "سينوفارم" الصينية.يشار إلى أن لقاح "سينوفارم" يعد اللقاح الثاني الذي تتم الموافقة عليه للاستخدام الطارئ في باكستان، إذ منحت الهيئة المنظمة للدواء في باكستان يوم الجمعة الماضي، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح استرازينيكا- أوكسفورد.