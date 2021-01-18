ارتفاع إصابات كورونا فى كندا لـ713181

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) في كندا إلى 713 ألفا و181 حالة إصابة، اليوم الإثنين، بتوقيت تورونتو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 18 ألفا و24 حالة وفاة، بينما تعافى 621 ألفا و857 شخصا من مرض "كوفيد- 19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.وقد مر نحو 51 أسبوعا على ظهور حالة الإصابة الأولى في البلاد.