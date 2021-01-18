برلماني: خلل واضح في الصناديق الخاصة.. «دايما بيقولونا فاضية»

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، سؤالا واضحا حول الصناديق الخاصة بالمحافظات، ومن يراقبها، قائلا: "للأسف دايما يقال لنا إن الصناديق الخاصة فاضية، من هو المراقب الحقيقى لهذه الصناديق.. مين يعرف ما الذى يدخل إليها ويخرج منها".جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت استعراض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عرض إنجازات وزارته.وأضاف أبو العلا، أن هناك خللا واضحا فى هذه الصناديق ويجب إيضاح الأمر فى بيان وزير التنمية المحلية.فى سياق متصل، شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على أهمية التعديل التشريعى أو استصدار قرار بشأن تقنين أراضى أملاك الدولة للواحات البحرية بمراعاة ظروف الأهالى، وأنهم قاطنين فى هذه المنطقة منذ مئات السنوات، وبأسعار يستطيع الأهالى دفعها.