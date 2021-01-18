وجبة طعام تقتل مسن بسوهاج

لقي عامل مصرعه، اليوم الإثنين، إثر إصابته بتسمم غذائي عقب تناوله طعام منزلي فاسد بدائرة مركز سوهاج.تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد علام، مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ من مستشفي سوهاج العام، بوصول «جمال. أ. ع»، 61 سنة، عامل، يقيم بقرية دمنو بدائرة المركز، مصابًا بحالة إعياء وقئ، توفي عقب وصوله إلى المستشفى إدعاء تناول طعام فاسد.انتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وتبين للرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج، بعد سؤال نجل المتوفي، حدوث إصابة والده التي أودت بحياته عقب تناوله وجبة طعام منزلي فاسد ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.