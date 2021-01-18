ألمانيا تثبط الأمل في عودة سريعة لحرية السفر مع التطعيم

ذكرت الحكومة الألمانية أن الجدل حول الرفع المحتمل لقيود السفر عن الأشخاص الذين تلقوا تطعيما مضادا لفيروس كورونا المستجد سابق لأوانه حاليا.وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، ميشائيل روت، اليوم الاثنين، على هامش مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إنهم في وسط مناقشة لا يعرف فيها أحد حتى الآن بالتحديد كيف تعمل المادة الفعالة في اللقاح بالتفصيل، موضحا أن مسألة ما إذا كان اللقاح يحمي الشخص الملقح فقط أو يضمن أيضا عدم إصابة الأشخاص الآخرين بالعدوى من قبل الشخص الملقح لا تزال مفتوحة حتى الآن.وأوضح روت أنه سيكون من المنطقي أن يؤدي النهج المشترك للاتحاد الأوروبي لمكافحة الأوبئة إلى الحصول على شهادة تطعيم مشتركة. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لم يتم الوصول إلى المرحلة التي تبين كيفية التعامل مع الأمر على نحو مفصل، بحسب تعبيره.