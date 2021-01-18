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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«رويترز»: شراء الطعام أصبح حملا ثقيلا على الأترك

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:22 م
تركيا
تركيا
مروة عنبر
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أفادت وكالة الأنباء رويترز، فى تقرير لها حول الاقتصاد التركي، بأن شراء الطعام أصبح حملا ثقيلا على المواطنين الأتراك، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وقالت رويترز إن المواطنين يشعرون بالرعب تجاه ارتفاع أسعار المواد الغذائية إثر موجة الغلاء التي بدأت مع حلول العام الجديد 2021، وأن هناك العديد من المواطنين اشتروا مواد التخزين مثل الأرز والمكرونة بكل ما يملكونه لتجنب أثار الموجة الجديدة المحتملة لارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما نقلته الوكالة عن ضابط أمن تركي يدعي حسين دوران، يعيش في إسطنبول ويتلقى مساعدات حكومية جزئية من الدولة، إنه أصبح يشتري ضروريات المنزل من العلامات التجارية الرديئة، بسبب زيادة الأسعار التي ترتفع كل يوم، لافتا إلى أنه لم يعد يمكنه إلا دفع إيجار منزله، ولا يستطيع دفع ثمن المواد الغذائية.

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