صناع «القاهرة كابول» ينتهون من تصوير العمل بالكامل

ينتهى صناع مسلسل "القاهرة كابول" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل اليوم في ديكور خاص بالعمل في مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد تصوير لمدة عام كامل تخللها عدة توقفات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدومن المقرر أن يبدأ المخرج حسام علي مونتاج المسلسل لتسليمه لشركة سينرجي تمهيدا لعرضه على قنوات الشركة المتحدة في شهر رمضان.مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.