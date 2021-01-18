«النهار» تعرض مسلسل «سكن البنات» نهاية يناير

أعلنت قناة النهار عن عرض مسلسل "سكن البنات" على شاشتها حصريا ً نهاية يناير الجاري.وتدور أحداث العمل حول حكايات وأسرار البنات في الغربة.ومن المقرر عرض المسلسل بشكل يومي على النهار العامة في تمام السابعة مساء والنهار دراما في الحادية عشر مساء.المسلسل بطولة النجمة وفاء عامر والنجم منذر ريحانة والفنانة دينا وحجاج عبد العظيم والنجمة ايتن عامر والفنانة القديرة عايدة رياض ونخبة من النجوم والشباب.وتدور أحداث المسلسل حول فيلا "شويكار" والتي يظن البعض أنها مأوي للمغتربات ولكن ما لا يعلمه أحد أنها عالم خاص تتشابك فيه حكايات كثيرة وأبرزها حكاية شيماء الهاربة من جحيم صديق والدها عبد الحميد الذي استولى على أموالها ويريد أن يتخذها جارية وكذلك حكاية نانسي التي خرجت من دمنهور متحدية زوج أمها باحثة عن حبيبها الذي خدعها.وتبقى شويكار شخصية غامضة ومحيرة تفاجيء الجميع أن حياتها صندوق أسود مليء بالأسرار.