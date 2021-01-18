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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

المشدد 15 سنة لـ 3 تاجروا في المخدرات بباب الشعرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:06 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة سائق وعاملين بتهمة الاتجار في المخدرات بباب الشعرية، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 الف جنيه لكل منهم.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام المتهمين "م. ا"، 44 سنة، سائق و"إ.ك"، 39 سنة، عامل، و"أ. ر"، 22 سنة، عامل، بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات النقيب شرطة محمد علي محمد داود،معاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية، إنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط المتهمين الأول والثاني وتفتيش شخصهما وسيارتهم وبتفتيش الأول عثر بحوزته على قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، وأثناء ذلك ألقى المتهم الثالث قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر فالتقطها، وبتفتيش حقيبة السيارة عثر بداخلها على كيس بلاستيكي يحوي 18 قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

وثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات، 21 قطعة سمراء اللون لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنوا بـ1.897 جرام.

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