إجراءات وزارة الداخلية بخصوص حقوق السجناء والمواطنين في مصر للحفاظ عليهم



وتطوير مستشفيات السجون والعيادات الطبية وما شهدته من أعمال تطوير لعلاج المرضى من النزلاء وإجراء الفحص الدورى لهم إلى جانب الصيدليات ومعامل التحاليل وغرف الأشعة.



وانشاء الكافتيريات والمكتبات وفصول محو الأمية وقاعات الزيارات وقاعة الهوايات ومعرض المشغولات والمفروشات اليدوية من إنتاج السجينات إلى جانب مصنع الملابس.



عمل ورش الخشب وملابس وحدادة ومجموعة من المصانع لتشغيل وتدريب السجناء وتأهيلهم للخروج من السجون وخلف رواتب لهم أثناء قضاء فترة العقوبة.





إجراءات وزارة الداخلية بخصوص حقوق السجناء والمواطنين في مصر

تطبيق مبادرة العفو عن الغارمين والغارمات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي نجحت في إخراج وإعادة أكثر من 25 ألف غارم وغارمة إلى إحصاء ذويهم وسط إشادات كبيرة من ذويهم.



كما شملت تلك الإجراءات نقل عدد من السجناء بالقرب من محل سكن ذويهم تسهيلا علي أسرهم أثناء الزيارة.



وبالنسبة للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحفاظ على حقوق المواطن المصري.



وقد قامت وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وإستمرارًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



كما تقوم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.



كما قامت وزارة الداخلية برفع منظومة الخدمات التكنولوجية للمواطنين تسهيلا وتيسيرا عليها من خلال الموقع التالي

http:www.egypt.gov.egmobilearabichome.aspx



كما أنشأت وزارة الداخلية منظومة أمان لدعم المواطنين البسطاء ورفع الغلاء عنهم لبيع السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة.

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كما قامت وزارة الداخلية برفع منظومة الخدمات التكنولوجية للمواطنين تسهيلا وتيسيرا عليها من خلال الموقع التاليhttp:www.egypt.gov.egmobilearabichome.aspxكما أنشأت وزارة الداخلية منظومة أمان لدعم المواطنين البسطاء ورفع الغلاء عنهم لبيع السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة.

تطبيق سياسة العفو عن نزلاء السجون يأتى ذلك إستمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.