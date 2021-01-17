رابط الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع وزارة الداخلية وتطبيق مخالفاتي

استعلم عن مخالفات المرور بالرقم القومي

استعلم عن مخالفاتك المرورية في خطوات

وحدد موقع وزارة الداخلية عدة خطوات لسداد مخالفاتك عبر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من موقع وزارة الداخلية



_ تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية.



_ اختيار خدمة نيابات المرور المراد الاستعلام عنها.



_ اختبار نوع المخالفة " مخالفة سيارة، مخالفة رخصة".



_ إدخال بيانات صاحب السيارة أو صاحب الرخصة " الاسم الثلاثي، الرقم القومى، العنوان".



_ كتابة رقم لوحة المرور للسيارة.



_ الضغط على زر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

كيف تسدد المخالفات المرورية إلكترونيا يمكن لأصحاب السيارات، وسائقي المركبات، دفع قيمة المخالفات المرورية المرصودة من قبل الإدارة العامة للمرور إلكترونيا عن طريق ٣ طرق للسداد إلكترونيًا وهى مكاتب الهيئة العامة للبريد بكل محافظات الجمهورية، أو من خلال ماكينات فوري المنتشرة بكافة المحافظات أو من خلال كارت الدفع البنكي من خلال "فيزا" في جميع البنوك دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة المرور التابع لها السيارة المخالفة.



تطبيق مخالفاتي عبر الهواتف الذكية وللاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من موقع وزارة الداخلية بالرقم القومي طرق متعددة أبرزها تطبيق "مخالفاتي"، من خلال الهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد، المتخصص بالاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا من خلال ثلاث خطوات عن طريق رقم رخصة القيادة وهي:-



١_ تنزيل تطبيق مخالفاتي عبر الهاتف المحمول.



٢_ ادخال رقم رخصة القيادة وتسجيل البيانات عبر الرابط.



٣_ الضغط على زر إجمالي قيمة المخالفات.